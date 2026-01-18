Rapinatori violenti in casa Pestano il proprietario poi fuggono a mani vuote

A Costa di Mezzate, una tentata rapina ha messo in apprensione la comunità. Tre uomini, due all’interno dell’abitazione e uno all’esterno, hanno cercato di svaligiare la casa, ma l’operazione è fallita e sono fuggiti senza bottino. Durante l’evento, il proprietario ha subito una violenta aggressione. La vicenda evidenzia i rischi legati alla criminalità e la necessità di maggiore attenzione nella zona.

Momenti di paura per una tentata rapina a Costa di Mezzate. Una banda - composta da almeno tre persone - due in casa e una terza all'esterno - si è introdotta in un'abitazione per mettere a segno un colpo che poi è sfumato. I malviventi se ne sono andati a mani vuote ma solo dopo aver malmenato il proprietario di casa. È successo venerdì nel pomeriggio, un tentato di furto che avrebbe potuto prendere una piega ben più grave con conseguenze ben più gravi. Erano da poco passate le 17 quando i rapinatori sono entrati in azione. Può darsi che si tratti di una batteria specializzata in furti in appartamento.

