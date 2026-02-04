La Juventus Women ha aperto ufficialmente la vendita dei biglietti per la partita contro il Wolfsburg. I tifosi possono già acquistare i biglietti online, con prezzi variabili a seconda dei settori. La sfida si giocherà nel prossimo fine settimana e l’afflusso di pubblico si prevede abbastanza alto, considerando l’interesse attorno alla squadra femminile.

e sulle modalità di acquisto. La Juve chiama a raccolta il suo popolo per una notte che promette spettacolo ed emozioni forti. Dopo il caldissimo abbraccio ricevuto dai tifosi bianconeri per la recente conquista della Supercoppa Italiana, trofeo esibito con orgoglio prima della partita della Prima Squadra Maschile contro la Cremonese, la Juventus Women torna in campo all’Allianz Stadium. Il palcoscenico è quello delle grandi occasioni: le bianconere ospiteranno la corazzata tedesca del Wolfsburg nel match valido come sfida di ritorno degli spareggi per accedere ai prestigiosi quarti di finale di UEFA Women’s Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventusnews24.com - Juventus Women, inizia la vendita libera dei biglietti per la sfida con il Wolfsburg: tutti i dettagli sui prezzi

La Juventus Women si prepara ad affrontare la fase cruciale dei playoff di Champions League, con una doppia sfida contro il Wolfsburg.

