La Sambenedettese ha ottenuto un pareggio contro il Pineto, risultato che riduce significativamente le possibilità di evitare i play-off. Con questa prestazione, la squadra si trova in una posizione critica, richiedendo almeno tre vittorie nelle prossime partite per mantenere vive le speranze di evitare la fase decisiva di spareggio. La situazione si fa sempre più difficile per la formazione rossoblù.

La Sambenedettese ha pareggiato a Pineto, un risultato che spegne quasi del tutto la speranza di evitare gli spareggi. Con tre giornate rimaste e un distacco di quattro punti da recuperare contro Carpi e Torres, la squadra marchigiana deve ora contare su una sequenza impossibile: tre vittorie consecutive o due vittorie e un pareggio per salvarsi. La partita contro il Bra, squadra piemontese che ha pareggiato con il Pontedera, mantiene ancora un margine di sicurezza di tre punti, ma la situazione è estremamente precaria. L’allenatore Boscaglia ha scelto una strategia difensiva nel finale, evitando l’ingresso di Martins o Lonardo, probabilmente consapevole che un errore potrebbe costare la retrocessione diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samb in crisi: 3 vittorie necessarie per evitare lo spareggio

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