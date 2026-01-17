Dimissioni dal Garante della Privacy | Sofferte ma necessarie Crisi per derive e patologie sistema

Ho presentato le mie dimissioni irrevocabili dal Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, comunicando al Presidente e al Segretario Generale la decisione. La decisione deriva da una riflessione sulle sfide e criticità che il sistema ha attraversato, ritenendo tali scelte sofferenze necessarie per affrontare le derive e le patologie che hanno interessato l’istituzione.

"Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio. Ho deciso di fare un passo indietro". Ad annunciare le dimissioni dal Collegio del Garante della Privacy è lo stesso Guido Scorza, prima sui suoi canali social e poi in una dichiarazione pubblicata sul suo sito personale, accompagnata dall'hashtag 'cose da ex garante'. Questa la lunga dichiarazione: "Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dimissioni dal Garante della Privacy: "Sofferte ma necessarie. Crisi per derive e patologie sistema" Leggi anche: Garante della privacy, i dipendenti chiedono le dimissioni del collegio Leggi anche: Garante della privacy, il segretario generale rassegna le dimissioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Garante della Privacy, Scorza si dimette: "Sofferte ma necessarie. Crisi per derive e patologie sistema" - "Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da ... iltempo.it

