La Samb ha perso anche la partita contro il Campobasso, subendo un gol di Magnaghi al nono minuto. Questa è la decima sconfitta consecutiva in casa per la squadra, che ora si trova in una situazione difficile per quanto riguarda la salvezza. La squadra non è riuscita a ribaltare il risultato e il campionato continua con questa serie negativa.

Una decima sconfitta casalinga per la Samb, che nel match contro il Campobasso ha subito un gol di Magnaghi al nono minuto. Il record negativo si allunga a dieci sconfitte in casa e tredici partite senza vittoria sul proprio terreno di gioco. I dati sulla classifica mostrano una situazione delicata: la salvezza diretta è minacciata, con il quart’ultimo posto distanziato solo di due punti dal Pontedera, sebbene il Perugia abbia ancora due gare in meno da disputare. La partita si decide presto grazie alla precisione dell’attaccante ospite, mentre i rossoblù faticano a costruire offensive efficaci. Il crollo del fattore campo e la crisi della difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samb in crisi: 10 sconfitte in casa, salvezza a rischio

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