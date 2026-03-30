Samaplast 60 anni da impacchettare

Per i suoi sessant’anni di attività, l’azienda Samaplast ha ricevuto un riconoscimento dalla città. Il sindaco ha consegnato un attestato al titolare, Maurizio Santoni, in occasione del festeggiamento dei sei decenni di presenza nel settore. L’evento ha celebrato la lunga storia dell’impresa e il contributo alla comunità locale.

Per i sessant’anni di attività dell’azienda Samaplast il sindaco Andrea Biancani ha assegnato il riconoscimento della città al titolare Maurizio Santoni. "Ho voluto consegnare questo riconoscimento per esprimere la riconoscenza e la gratitudine della città a un’azienda che, in sei decenni, ha saputo distinguersi come protagonista nel settore delle soluzioni per l’ imballaggio, contribuendo in modo concreto alla crescita economica del territorio" ha detto il sindaco. Nella motivazione si legge fra le altre cose: "Guidata da Maurizio Santoni, Samaplast rappresenta una realtà solida e dinamica, valorizzata dalle capacità e passione di circa 40 collaboratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samaplast, 60 anni da impacchettare Articoli correlati Leggi anche: A Ciserano chili di tabacco e macchine per impacchettare sigarette: due in arresto Serata vip da sogno per i 60 anni di Danilo GioiaIl 19 febbraio Danilo Gioia ha celebrato un traguardo significativo scegliendo il Just Me Milano, già noto come Just Cavalli, come cornice della sua... Una selezione di notizie su Samaplast 60 anni da impacchettare Discussioni sull' argomento Samaplast, 60 anni da impacchettare; Plauso della città di Pesaro a Samaplast per 60 anni di eccellenza; Pesaro, ecco il bando per la gestione del Maracanà. Plauso della città di Pesaro a Samaplast per 60 anni di eccellenzaIl sindaco Biancani consegna il riconoscimento all’azienda di Maurizio Santoni, simbolo di innovazione, impegno e crescita del territorio ... centropagina.it Plauso della città a Samaplast per i 60 anni di attività ift.tt/beQJAcL x.com