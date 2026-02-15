A Ciserano chili di tabacco e macchine per impacchettare sigarette | due in arresto

Due uomini sono stati arrestati a Ciserano perché trovati con grandi quantità di tabacco e macchine per confezionare sigarette all’interno di un magazzino. La Guardia di finanza ha effettuato un controllo che ha portato al sequestro di circa 50 chili di tabacco e di attrezzature per la produzione illegale. Durante l’ispezione, sono stati denunciati anche altri dodici stranieri, trovati a vivere nel magazzino senza permesso.

IN UN CAPANNONE. L'operazione della Guardia di finanza a seguito di un controllo. Denunciati altri 12 stranieri: vivevano nel magazzino. Oltre ai macchinari e al tabacco trovati letti e cucina. Macchinari per il trattamento del tabacco e il confezionamento di sigarette. Ma all'interno di un capannone di Ciserano c'erano anche spazi (come cucina e letti) per vivere. È quanto hanno trovato gli uomini della Guardia di finanza di Bergamo venerdì 13 febbraio, nel corso di un'operazione nata come un normale controllo sul territorio e conclusasi con un ampio spiegamento di uomini e mezzi: due moldavi di 40 e 25 anni sono stati arrestati con le accuse di contraffazione e contrabbando, e altri 12 stranieri sono stati denunciati.