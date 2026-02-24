Serata vip da sogno per i 60 anni di Danilo Gioia

Danilo Gioia festeggia 60 anni con una serata esclusiva al Just Me Milano, locale noto per il suo stile raffinato sotto la Torre Branca. La festa ha attirato amici di lunga data, figure dello spettacolo e rappresentanti del ciclismo, tutti invitati per condividere un momento speciale. L’evento, curato nei minimi dettagli da Anthony Russo, ha visto una vasta partecipazione e un’atmosfera di festa tra brindisi e musica dal vivo. La serata si è conclusa con un ricordo indelebile.

. Il 19 febbraio il Just Me Milano, storico ed esclusivo locale ai piedi della Torre Branca, ha ospitato la celebrazione dei sessant’anni di Danilo Gioia, riunendo amici di lunga data, personalità televisive e importanti rappresentanti del ciclismo, con un’organizzazione meticolosa guidata da Anthony Russo. Il 19 febbraio Danilo Gioia ha celebrato un traguardo significativo scegliendo il Just Me Milano, già noto come Just Cavalli, come cornice della sua festa di compleanno. La location, situata ai piedi della Torre Branca nel cuore di Milano, rappresenta da anni un punto di riferimento per eventi esclusivi e serate frequentate da volti noti italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Leggi anche: Danilo Gallinari lascia l’agonismo a 36 anni: “Grazie basket, sei stato un sogno e un rifugio”

La storia incredibile di Danilo Gioia che nessuno ha mai raccontatoDanilo Gioia ha vissuto una trasformazione sorprendente, passando dal ciclismo agonistico alla televisione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Come preparare casa per vedere Sanremo? Idee, consigli e giochi; Sanremo 2026, meraviglie del Festival: le cantanti in gara all’Ariston; Achille Lauro lancia una Fondazione per aiutare i giovani in difficoltà: Voglio fare quello che qualcuno ha fatto per me: guidarmi; Festival di Sanremo 2026, il calendario completo: quando inizia, serate e duetti da non perdere.

Cagliari, la serata da sogno di Yael Trepy: Ci ho sempre credutoPer Yael Trepy la serata dell'8 gennaio 2026 sarà da ricordare per sempre. A 19 anni e 233 giorni è diventato il più giovane giocatore a trovare la rete con la maglia del Cagliari in Serie A da ... sportmediaset.mediaset.it

Elisabetta Gregoraci, la festa di compleanno da sogno: il look da 5mila euro, il party a tema (con l'ex Flavio Briatore) e la dedicaCompleanno all’insegna dell’eleganza per Elisabetta Gregoraci, che ha celebrato i suoi 46 anni con una cena raffinata. La showgirl ha scelto una delle location più iconiche ... leggo.it

29 Gennaio 26 Galà / BIG PARTY per il compleanno di Bike Show Tv di Danilo Gioia al Justme Milano Festa Meravigliosa con Aperitivo, Taglio della Torta e Party Ospiti Illustri al taglio della torta Mirko Pirazzoli & Stefania Andriola Una Bellissima - facebook.com facebook