A Torre Annunziata si piange la perdita di un giovane di soli 33 anni, scomparso a causa di una malattia grave che aveva contratto da tempo. La notizia ha suscitato dolore tra amici e familiari, che si sono stretti attorno al ricordo di Salvatore Evacuo. La comunità si trova a dover affrontare questa perdita improvvisa e dolorosa.

Sono ancora ore di grande dolore a Torre Annunziata per la scomparsa di Salvatore Evacuo, ucciso a 33 anni da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Ricordato come un ragazzo d'oro, Salvatore lascia un grande vuoto nell'intera comunità oplontina. Sono tanti, infatti, i messaggi pubblicati per lui e per la sua famiglia in questi giorni. Uno di questi porta la firma del consigliere comunale Salvatore Monaco. "Un ragazzo straordinario, che fin da piccolo ha affrontato la vita con coraggio, lottando contro tante difficoltà e sofferenze senza mai arrendersi. Ora puoi finalmente riabbracciare il tuo caro papà Fortunato. Che possiate vegliare insieme su chi vi ha amato tanto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Salvatore ucciso da un brutto male: aveva solo 33 anni

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