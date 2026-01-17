Morta Kianna Underwood l'attrice di Nickelodeon travolta e uccisa da un pirata della strada | aveva 33 anni

È venuta a mancare Kianna Underwood, nota attrice e ex star di Nickelodeon, a causa di un incidente stradale avvenuto ieri mattina. La giovane, di 33 anni, è stata travolta da un veicolo mentre si trovava in strada. La notizia ha suscitato tristezza e cordoglio nella comunità.

Kianna Underwood, attrice ex star del canale per bambini Nickelodeon, è stata travolta e uccisa da un pirata della strada ieri mattina. Un Suv l'ha investita e trascinata per due isolati: la 33enne è morta sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Morta investita Kianna Underwood, ex star di Nickelodeon: caccia al pirata della strada Leggi anche: Travolta mentre attraversa la strada: uccisa volontaria della Protezione Civile, caccia al pirata nel Teramano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Kianna Underwood, ex stella childish di Nickelodeon, uccisa in Hit & Run a New York; Morta investita Kianna Underwood, ex star di Nickelodeon: caccia al pirata della strada; Guarda l’ultimo video della star di ‘All That’ Kianna Underwood, morta in un incidente stradale a 33 anni; L’ex star bambina di Nickelodeon Keanna Underwood muore a 33 anni dopo un incidente stradale. Morta Kianna Underwood, l’attrice di Nickelodeon travolta e uccisa da un pirata della strada: aveva 33 anni - Kianna Underwood, attrice ex star del canale per bambini Nickelodeon, è stata travolta e uccisa da un pirata della strada ieri mattina ... fanpage.it

Kianna Underwood, attrice ex star di Nickelodeon muore investita: caccia al pirata della strada - Kianna Underwood, ex attrice bambina nota per le sue apparizioni nelle serie Nickelodeon «All That» e «Little Bill», è ... msn.com

Morta investita Kianna Underwood, ex star di Nickelodeon: caccia al pirata della strada - Kianna Underwood, ex attrice bambina nota per le sue apparizioni nelle serie Nickelodeon "All That' e 'Little Bill', è morta a 33 anni dopo essere stata investita da un'auto pirata a Brooklyn, nelle ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.