Ucciso da un male a 38 anni Aveva creato una pagina per raccontare il calvario | Lotterò fino all’ultimo

Francesco Bianchi, morto a 38 anni dopo aver lottato contro un cancro, aveva condiviso il suo percorso attraverso una pagina dedicata alla sua battaglia. Tre anni fa, i medici gli avevano dato poche speranze, ma lui aveva deciso di non arrendersi. La sua determinazione e il desiderio di raccontare il calvario sono un esempio di resilienza e coraggio nella sfida contro una malattia difficile.

"Ho il cancro? Ok, facciamo il possibile per combatterlo: se mi fermo, è finita". Tre anni fa i medici gli avevano detto che gli restava poco da vivere, ma l'ultima cosa che Francesco Bianchi avrebbe mai fatto era darsi per vinto. La sua smisurata voglia di vivere, insieme a un mix di fantasia e creatività più uniche che rare, sono stati una marcia in più. Gli hanno consentito di andare e volare oltre le barriere. Di dedicarsi al suo mondo di giocattoli e fumetti senza lasciarsi mai sopraffare dallo sconforto. Di convolare a nozze nel 2023 con Denise Baldacci, uniti nella vita e sul lavoro, nonostante fossero consapevoli del verdetto.

