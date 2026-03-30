Il 25 marzo 2026, davanti a un’aula scolastica, una docente è stata aggredita da un alunno di 13 anni che l’ha ferita con un pugnale, colpendola ripetutamente al collo e al torace. La donna ha riferito di essere stata salvata da un suo studente più giovane e di aver ricevuto una trasfusione di sangue. La ferita più grave si trova a un millimetro dall’aorta.

“La mattina del 25 marzo 2026, davanti alla mia aula, un mio alunno tredicenne – confuso, trascinato e “indottrinato” dai social – mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno, anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio”. È il racconto, drammatico e lucido, affidato a una lettera dalla professoressa Chiara Mocchi, accoltellata nei giorni scorsi nella scuola media di Trescore Balneario, nella Bergamasca. La docente, ricoverata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, è oggi fuori pericolo e ha deciso di ricostruire quei momenti attraverso il suo legale, l’avvocato Angelo Lino Murtas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Salvata da un mio alunno 13enne e dal sangue donato”, la professoressa accoltellata: “Fendente a un millimetro dall’aorta”

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