Salis la notizia shock | Ecco con chi era in camera! Da non crederci

Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che ha suscitato scalpore: un controllo delle forze dell’ordine ha coinvolto l’europarlamentare Ilaria Salis, con il dettaglio di chi fosse presente nella stessa stanza. La vicenda ha generato nuove tensioni nel panorama politico, dopo le dichiarazioni rilasciate da un rappresentante di un partito di maggioranza riguardo a quell’intervento.

Nuova tensione nel dibattito politico dopo le dichiarazioni di Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia) su un controllo delle forze dell’ordine che ha coinvolto l’europarlamentare Ilaria Salis. L’episodio, avvenuto in un albergo, è diventato rapidamente un caso politico: al centro delle contestazioni non c’è soltanto la dinamica del controllo, ma anche l’identità della persona che si trovava con l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra durante il soggiorno. Donzelli ha annunciato la volontà di presentare un’azione formale in Parlamento per chiarire, in particolare, la posizione dell’assistente parlamentare indicato come presente nella stanza e le eventuali verifiche svolte sulle figure che collaborano nelle istituzioni europee. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Salis, la notizia shock: “Ecco con chi era in camera!”. Da non crederci Articoli correlati Referendum, il sondaggio shock: chi sale e chi scende tra i partiti: da non crederci!Nel giorno in cui il referendum sulla giustizia certifica la vittoria del No, la fotografia politica del Paese viene aggiornata dal nuovo sondaggio... Caso Salis, Donzelli annuncia interrogazione: “Era in camera con un pregiudicato”Il panorama politico italiano si accende nuovamente a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Giovanni Donzelli, deputato e responsabile... Multi subKidnapped for 12 year, she returns as a fierce undercover agent to take down the traffic Tutti gli aggiornamenti su Salis la notizia shock Ecco con chi era... Discussioni sull' argomento L'Italia di Meloni segue il modello ungherese, l'intervista completa a Ilaria Salis; Ilaria Salis perquisita a Roma prima della manifestazione No Kings, la ricostruzione dell’eurodeputata: Un’ora di controlli; Salis, la notizia shock: Ecco con chi era in camera!. Da non crederci; Caso Salis, Donzelli annuncia interrogazione: Era in camera con un pregiudicato. Caso Salis, Donzelli annuncia interrogazione: Era in camera con un pregiudicatoIl panorama politico italiano si accende nuovamente a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di ... thesocialpost.it 5 domande alla Salis + 1 No all’ingresso per Pizzaballa al Santo Sepolcro ma era vietato a causa dei missili iraniani. E lo sapeva La scampagnata rovinata agli anarchici #edicola #iltempoquotidiano #30marzo x.com Ecco la prima di oggi de Il Tempo CINQUE DOMANDE (PIÙ UNA) ALLA SALIS - facebook.com facebook