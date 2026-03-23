Nel giorno in cui il referendum sulla giustizia certifica la vittoria del No, la fotografia politica del Paese viene aggiornata dal nuovo sondaggio SWG per La7. Un quadro che, almeno nelle intenzioni di voto, non sembra ribaltare gli equilibri ma introduce segnali da interpretare. Il dato più rilevante riguarda Fratelli d’Italia, che resta saldamente primo partito e cresce leggermente. La formazione guidata da Giorgia Meloni guadagna lo 0,1% e si attesta al 29,5%, consolidando la propria leadership nel panorama politico nazionale. Alle spalle, si allarga il distacco con il Partito Democratico. Il partito guidato da Elly Schlein perde lo 0,2% e scende al 21,5%, segnando un arretramento che pesa soprattutto sul piano simbolico, nel giorno in cui le opposizioni rivendicano il successo referendario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum, il sondaggio shock: chi sale e chi scende tra i partiti: da non crederci!

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