Salerno Sounds | Tommaso Paradiso terzo artista annunciato

Il 23 luglio, in Piazza della Libertà a Salerno, si terrà l'evento SalernoSounds durante il quale sarà presente Tommaso Paradiso. È stato annunciato che il cantante sarà il terzo artista a esibirsi in questa data. L'evento coinvolge vari artisti e si svolge nel centro cittadino. La presenza di Paradiso è confermata tramite comunicato ufficiale.

Il 23 luglio Tommaso Paradiso si esibirà in Piazza della Libertà a Salerno in occasione del SalernoSounds. L'appuntamento salernitano è inserito in una delle sei nuove tappe del tour estivo del cantautore, appena aggiunte al calendario delle sue esibizioni dal vivo. L'artista presenterà i brani del suo nuovo album intitolato "Casa Paradiso", alternandoli alle canzoni che compongono il suo repertorio passato. Fra i brani eseguiti dal vivo troverà spazio anche il singolo "I romantici", brano presentato recentemente in gara al Festival di Sanremo. Sul palco di Salerno, Tommaso Paradiso si esibirà insieme alla sua band al completo. La formazione vede Matteo Cantaluppi alla direzione musicale e alle tastiere, Silvia Ottanà al basso, Angelo Trabace al pianoforte e Gianmarco Dottori alla chitarra acustica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno Sounds: Tommaso Paradiso terzo artista annunciato Articoli correlati “Paradiso Light School”: l’artista Via Mercanti porta la sua musica nelle scuole di SalernoIl cantautore salernitano Via Mercanti lancia “Paradiso Light School”, un progetto che prende ispirazione dal suo ultimo album per incontrare gli... Tommaso Paradiso, nuova versione di “Casa Paradiso” dopo SanremoTommaso Paradiso ripropone “Casa Paradiso” in una nuova edizione a ridosso della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Aggiornamenti e notizie su Salerno Sounds Tommaso Paradiso a SalernoSounds: la tappa giovedì 23 luglio, al via domani la prevenditaGiovedì 23 luglio 2026 Piazza della Libertà di Salerno si trasformerà in una grande arena a cielo aperto per accogliere il ritorno dal vivo di Tommaso Paradiso, protagonista della nuova edizione di Sa ... megamodo.com Tommaso Paradiso annuncia nuovi appuntamenti estivi: ecco il calendario con tutte le dateMILANO (ITALPRESS) – Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano I romantici, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal via del tour nei Palasport, Tom ... italpress.com