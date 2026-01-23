Paradiso Light School | l’artista Via Mercanti porta la sua musica nelle scuole di Salerno

“Paradiso Light School” è un progetto che mira a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori di Salerno nel mondo della musica e della creatività. Attraverso incontri diretti con l’artista Via Mercanti, il progetto offre un’occasione di confronto, ascolto e scoperta, promuovendo un approccio inclusivo e formativo alla musica. L'iniziativa si propone di stimolare il dialogo e l'interesse tra i giovani e il panorama artistico locale.

Il cantautore salernitano Via Mercanti lancia “Paradiso Light School”, un progetto che prende ispirazione dal suo ultimo album per incontrare gli studenti delle scuole superiori di Salerno. “Paradiso Light School” nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori salernitane al mondo della creatività musicale, proponendo uno spazio che unisce musica, racconto e dialogo attraverso l’incontro diretto con l’artista Via Mercanti. Durante gli appuntamenti, Via Mercanti propone uno showcase dei brani tratti dall’album Paradiso Light, realizzato con il contributo di Nuovo IMAIE, prodotto da Marco Canigiula (Alfa, Annalisa, Tedua) per Cantieri Sonori Produzioni e distribuito da ADA Music Italy, raccontando il percorso creativo, dalla scrittura dei brani alla realizzazione di un album e alle sfide del mondo discografico.🔗 Leggi su Salernotoday.it Luci d’Artista accende Salerno. Il centro storico si trasforma in un museo di light artLuci d’Artista a Salerno è un evento che, dalla sua XX edizione, trasforma il centro storico in un’esposizione di light art. Leggi anche: Beatrice Tassone, illustratrice di libri per bambini e autrice di fumetti, porta spesso nelle scuole la sua testimonianza, per sostenere il valore dell’inclusione Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Gipeto ( Gypaetus barbatus ) Parco Nazionale Gran Paradiso Alta Valle Orco - Alpi Graie - Piemonte Italia - Gennaio 2026 Nikon D6- Nikkor 500 mm f4 1/3200 f5,6 ISO 200 facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.