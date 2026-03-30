Salario accessorio in Comune c’è l’accordo

Dopo mesi di tensioni e proteste, il Comune di Bologna e i sindacati hanno raggiunto un accordo riguardante il salario accessorio dei dipendenti di Palazzo D’Accursio. La trattativa si è conclusa con una intesa, evitando ulteriori mobilitazioni e definendo le modalità di pagamento per il personale comunale. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Dopo mesi di tensioni e proteste, il Comune di Bologna e i sindacati ieri hanno trovato l’accordo sul salario accessorio dei dipendenti di Palazzo D’Accursio. Le parti hanno concordato un ulteriore incremento del fondo per il 2026 da 1,25 milioni di euro. Per gli anni successivi l’aumento sarà progressivo. E cioè agli 1,25 milioni di quest’anno si aggiungeranno 500.000 euro per il 2027 e un milione per il 2028. A conti fatti, dunque, il fondo risulterà per il 2025 di 2 milioni e 440 mila euro; per il 2026 di 3 milioni e 690mila euro; per il 2027 di 4 milioni e 190mila euro; per il 2028 di 4 milioni e 690mila euro (oltre a oneri e Irap).... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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