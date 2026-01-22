Salario accessorio sindacati sollecitano il Comune | Basta ritardi nelle liquidazioni

I ritardi nelle liquidazioni del salario accessorio rappresentano una problematica che interessa i dipendenti del Comune di Messina. I sindacati hanno nuovamente sollecitato l’amministrazione a rispettare le tempistiche previste, evidenziando l’importanza di garantire una corretta e puntuale corresponsione delle spettanze. La questione rimane centrale per il benessere dei lavoratori e per il buon funzionamento dell’ente locale.

Uil-Fpl e Silpol richiamano Palazzo Zanca sulla corresponsione di PEO e indennità 2023-2025, sottolineando l’urgenza di completare gli adempimenti contrattuali e garantire sostegno concreto alle famiglie dei dipendenti Ritardi nella liquidazione del salario accessorio continuano a pesare sui dipendenti del Comune di Messina. A lanciare un appello urgente sono i sindacati Uil-Fpl e Silpol, attraverso una nota inviata all’amministrazione cittadina dai segretari Livio Andronico e Rosario Gemellaro, insieme al delegato provinciale Emilio Di Stefano. Tra le richieste immediate: la liquidazione delle spettanze arretrate della PEO 2023 relative al 2025, applicando l’aliquota IRPEF della tassazione separata, e la regolarizzazione dell’incremento mensile negli stipendi di gennaio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Al centro del dibattito la contrattazione nazionale e quella decentrata. Illustrati i criteri per l’attribuzione dei differenziali stipendiali, delle indennità legate a specifiche responsabilità e delle altre componenti del salario accessorio facebook