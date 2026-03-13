Convocato il tavolo per il salario accessorio ma la Cgil non è stata invitata Diffida al Comune

Il 20 marzo si terrà a Latina un incontro per discutere del salario accessorio dei dipendenti comunali per il 2026. Tuttavia, la Cgil Fp non è stata invitata alla riunione. La convocazione riguarda le rappresentanze sindacali e le modalità di trattativa per il personale comunale, senza coinvolgimento diretto della sigla sindacale esclusa. La Cgil Fp ha diffidato il Comune dalla convocazione.

E' stato convocato per il 20 marzo il tavolo per la trattativa del salario accessorio dei dipendenti comunali a Latina per il 2026, ma la Cgil Fp è stata esclusa. A denunciarlo è il segretario generale Vittorio Simeone. Il sindacato ha così denunciato pubblicamente quanto sta accadendo al Comune di Latina. "Una scelta grave, che non rappresenta solo un errore sul piano sostanziale, ma un segnale politico e culturale preoccupante: escludere la più grande organizzazione sindacale del Paese da un tavolo di confronto significa colpire il pluralismo sindacale e mettere in discussione il principio di rappresentanza dei lavoratori". La motivazione addotta è tanto burocratica quanto fragile: la Fp Cgil non ha sottoscritto il Contratto nazionale Funzioni Locali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

