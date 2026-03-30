Salah alla Roma | cosa c' è di vero sul possibile ritorno dell' egiziano a Trigoria

Negli ultimi giorni si sono susseguite indiscrezioni riguardo a un possibile ritorno di Salah alla Roma. La voce ha preso piede tra tifosi e addetti ai lavori, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La questione ha acceso discussioni tra gli appassionati, con diverse opinioni sulla possibilità che l’attaccante egiziano possa riprendere il suo percorso con la squadra.

Nelle ultime ore circola il rumors sul clamoroso arrivo dell'attaccante alla corte di Gasperini. Ad oggi però resta solo una suggestione con tante difficoltà Momo Salah torna alla Roma? Questa è il grande rumors che circola nell’ambiente romanista negli ultimi giorni. Una vera e propria bomba di mercato per quello che sarebbe un clamoroso ritorno nella Capitale. Una suggestione che fa sognare il popolo giallorosso ma che si scontra con le possibilità economiche del club. La Roma è fra le squadre che seguono Salah. Questo secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport filtra dall’Inghilterra e secondo cui i giallorossi starebbero sondando il terreno per il trasferimento dell’egiziano. 🔗 Leggi su Today.it

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