Chiesa Juventus l’intreccio con Salah e la giornata chiave di oggi Cosa c’è dietro l’egiziano per il ritorno dell’esterno a Torino

Oggi potrebbe essere una giornata determinante per il futuro di Chiesa alla Juventus. L’attenzione si concentra sull’intreccio tra il club, l’attaccante e Salah, con particolare attenzione alle dinamiche che coinvolgono l’egiziano e il possibile ritorno di Chiesa a Torino. Questo momento rappresenta una tappa importante nel percorso di rafforzamento della rosa, con approfondimenti e sviluppi che potrebbero influenzare la strategia di mercato della Juventus.

Chiesa Juventus, la giornata di oggi può essere decisiva per il ritorno a Torino dell’esterno d’attacco. E attenzione all’intreccio con Salah. La Juve vive ore di febbrile attesa, consapevole che la giornata odierna potrebbe segnare uno snodo decisivo per il futuro del reparto offensivo. Nonostante le numerose alternative vagliate sul panorama internazionale, il primo nome sulla lista dell’amministratore delegato Comolli resta indiscutibilmente quello di Federico Chiesa. L’incastro determinante arriva però da lontano, precisamente dai campi della Coppa d’Africa: stasera va in scena la sfida ad alta tensione tra Egitto e Costa d’Avorio, un match che vede impegnato Mohamed Salah. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa Juventus, l’intreccio con Salah e la giornata chiave di oggi. Cosa c’è dietro l’egiziano per il ritorno dell’esterno a Torino Leggi anche: Chiesa alla Juve: cosa pensa l’esterno del ritorno a Torino! La posizione dei bianconeri e del Liverpool sul clamoroso affare di gennaio Leggi anche: Juventus: Chiesa spinge per il ritorno, ma dipende da Salah La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juventus: Chiesa spinge per il ritorno, ma dipende da Salah - L’esterno del Liverpool pronto a tornare in bianconero, ma i Reds valutano le situazioni di Salah e Isak e numericamente potrebbero trattenere Fede. msn.com

Salah frena Chiesa - La variabile Salah frena l’operazione Il Liverpool non chiude alla cessione di Chiesa, ma pone condizioni precise. tuttojuve.com

Juventus su Chiesa, il Liverpool chiede almeno 12 milioni. Ma Salah ritarda l'affare - In un mercato, quello di gennaio, spesso e volentieri problematico per finestra temporale ristretta e poche occasioni da cogliere, la Juventus vorrebbe. tuttomercatoweb.com

Perché la giornata di oggi può essere chiave per Chiesa alla Juventus - facebook.com facebook

@juventus, non solo Chiesa: si valutano anche Gudmundsson, Maldini e Carrasco x.com

