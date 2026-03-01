Sal Da Vinci all’Eurovision 2026? ‘Per sempre sì portare la musica italiana fuori è un orgoglio’

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2026, si è aperto il dibattito sulla partecipazione di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026. Il cantante ha confermato di essere disposto a rappresentare l’Italia, esprimendo il proprio orgoglio nel portare la musica italiana all’estero. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata, ma l’attenzione rimane alta sulla possibile partecipazione.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026, la domanda è inevitabile: Sal Da Vinci andrà all’Eurovision? Il vincitore non si sottrae. L’ Eurovision Song Contest è ora all’orizzonte e le sue parole tradiscono emozione e consapevolezza: “È una cosa che in questo momento mi tocca, ma allo stesso tempo mi sembra una cosa così grande da affrontare. È un impegno così bello, motivo di orgoglio portare la musica italiana fuori dal nostro Paese. Per sempre sì, l’ho detto dall’inizio”. Un sì che sa di responsabilità e di sogno europeo. “Dopo 17 anni è la realizzazione di chi ha perseverato”. Ripercorrendo il suo cammino a Sanremo, Sal Da Vinci ha ricordato le difficoltà del passato: “In passato ci sono state grandissime difficoltà, avevo fatto tredici tentativi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

