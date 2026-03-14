Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci è pronto a emozionare i fan con il suo tour “Napoli, per sempre sì”. Questo attesissimo evento lo porterà in diverse città italiane, con ben due tappe previste nel suo amato capoluogo campano. La passione per la musica e le sue melodie coinvolgenti renderanno questo tour un’esperienza imperdibile per tutti gli appassionati di musica. Il noto cantante napoletano, fresco del successo sanremese e in arrivo all’Eurovision Song Contest, intratterrà il pubblico in tutta Italia durante l’estate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tour di Sal Da Vinci: date e biglietti per ‘Napoli, per sempre sì’ in Italia

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