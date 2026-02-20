Sal Da Vinci due speciali date per i 50 anni dal debutto

Sal Da Vinci ha annunciato due concerti a Napoli per festeggiare i 50 anni dal suo debutto. La decisione arriva dopo la sua partecipazione alla 76ª edizione del festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Per Sempre Sì. I concerti si terranno il 25 e 26 settembre 2026 all’Arena Flegrea, attirando fan di vecchia data e nuovi ascoltatori. La scelta di Napoli come cornice celebra il legame speciale dell’artista con la città. I biglietti saranno disponibili a breve.

Tempo di lettura: 2 minuti Sal Da Vinci – tra i protagonisti della 76esima edizione del festival di Sanremo 2026, in gara con il brano Per Sempre Sì – annuncia due speciali date in occasione del 50o anniversario dal suo debutto sul palco: il 25 e 26 settembre 2026 all'Arena Flegrea di Napoli. Le due date anticipano la tournée già annunciata Sal Da Vinci – Live Teatri 2026, che partirà il 7 ottobre 2026 a San Marino, per poi toccare il 9 ottobre Roma, il 12 ottobre Brescia, il 14 ottobre Torino, il 16 ottobre Padova, il 18 ottobre Bologna, per poi proseguire il 20 ottobre a Milano, il 23 ottobre a Bitritto (BA), il 3 novembre a Firenze, il 5 novembre a Catania e concludersi il 7 novembre ad Avellino.