Saint-Gobain Italia si conferma al top per l’attrazione dei talenti e valorizzazione del capitale umano

Saint-Gobain Italia si conferma nel 2026 tra le aziende leader in Italia per l’attrazione e la valorizzazione dei talenti. Per il tredicesimo anno consecutivo, ha ottenuto la certificazione Top Employer, attestando l’impegno costante nel promuovere un ambiente di lavoro orientato allo sviluppo e al benessere del capitale umano. Questa riconoscimento testimonia la solidità e l’efficacia delle politiche adottate dall’azienda nel tempo.

Saint-Gobain Italia si riconferma nel 2026 tra le eccellenze nazionali nell’attrazione dei talenti, conquistando per il tredicesimo anno consecutivo la certificazione Top Employer, riconoscimento dell’impegno profuso nel corso degli anni per valorizzazione del capitale umano. Saint-Gobain Italia è presente in Lombardia con 6 stabilimenti nelle province di Milano (Corsico, San Donato Milanese, Passirana di Rho) e Bergamo (Vidalengo di Caravaggio, Lallio, Verdellino). Saint-Gobain Italia, leader nel settore dell’edilizia sostenibile e nota per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di nuove generazioni di materiali innovativi, ha ottenuto la prestigiosa certificazione Top Employer 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Benefit: attrazione dei talenti grazie al welfare Leggi anche: Capitale contro capitale umano. L’ultimo dibattito di Mamdani Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Saint-Gobain Italia si conferma al top per l’attrazione dei talenti e valorizzazione del capitale umano - Tre i siti produttivi in provincia di Bergamo, a Vidalengo, Lallio e Verdellino: alla certificazione nazionale, ottenuta per il 13esimo anno consecutivo, si aggiungono quella Europea e quella Global ... bergamonews.it

L’azienda con 6 stabilimenti in Lombardia e 2100 dipendenti eccellenza nazionale che attrae talenti - Gobain Italia si riconferma anche nel 2026 tra le eccellenze nazionali nell’attrazione dei talenti, conquistando per il tredicesimo anno consecutivo la certificazione Top Employer. comozero.it

Con i corsi Saint-Gobain puoi aggiornarti su sistemi, soluzioni e tecniche applicative per l’edilizia di oggi. Scopri il calendario di gennaio: https://www.sg-myplanner.it/academy/i-nostri-corsi facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.