Top Employer 2026 | Saint-Gobain Italia tra le eccellenze per le strategie HR per il 13° anno consecutivo

Saint-Gobain Italia ha ottenuto per il 13° anno consecutivo la certificazione Top Employer 2026, riconoscimento che attesta l’eccellenza delle strategie HR dell’azienda. Leader nel settore dell’edilizia sostenibile e innovativa, Saint-Gobain si distingue per l’impegno nel valorizzare le risorse umane e promuovere un ambiente di lavoro qualificato e inclusivo. Questo riconoscimento conferma l’importanza di una gestione HR orientata alla crescita e al benessere dei dipendenti.

Saint-Gobain Italia, leader nel settore dell'edilizia sostenibile e nota per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di nuove generazioni di materiali innovativi, ha ottenuto la prestigiosa certificazione Top Employer 2026. Per l’azienda, che vanta 42 siti produttivi e circa 2.100. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

