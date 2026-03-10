Romeo e Giulietta diventano un concerto scenico | cinque quadri per raccontare l’amore ieri e oggi

Giovedì 12 marzo il Teatro Sociale di Novafeltria presenta lo spettacolo “Giulietta e Romeo” all’interno della stagione “Del mio ultimo amore”. Lo spettacolo è un concerto scenico suddiviso in cinque quadri, che racconta l’amore attraverso musiche e scene. L’evento coinvolge attori e musicisti e si svolge in un contesto teatrale dedicato alla celebre storia.

Giovedì 12 marzo il Teatro Sociale di Novafeltria ospita, all’interno della stagione “Del mio ultimo amore” lo spettacolo “Giulietta e Romeo. Stai leggero nel salto”, con Federica Carra e Roberto Latini. Uno spettacolo che rilegge uno dei miti più celebri della storia del teatro attraverso una forma scenica essenziale, musicale e profondamente contemporanea in cui poesia e contemporaneità si intrecciano per parlarci dell'amore. Una coppia in scena che, come scrive il regista e attore Roberto Latini, ci ricorda che nella vita “la battaglia è far vivere la relazione ogni giorno”. Il lavoro è un concerto scenico costruito sulle poche ma intense scene che vedono insieme i due protagonisti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

