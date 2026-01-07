Romeo&Giulietta Run Half Marathon | anche l' Hellas Verona corre per le strade della città
La Romeo&Giulietta Run Half Marathon si terrà a Verona il 15 febbraio 2026. Quest’anno, l’evento si arricchisce di una nuova collaborazione con l’Hellas Verona FC, confermando l’impegno della manifestazione nel coinvolgere la comunità locale e gli appassionati di sport. La corsa rappresenta un’occasione per scoprire la città attraverso un percorso dedicato, unendo sport e tradizione in un contesto unico.
Verona - Romeo&Giulietta Run Half Marathon, in programma a Verona il 15 febbraio 2026 è lieta di annunciare la collaborazione con l'Hellas Verona FC. Con circa 10.000 iscritti complessivi, la Romeo&Giulietta Run Half Marathon rappresenta uno degli appuntamenti podistici più rilevanti del panorama. 🔗 Leggi su Veronasera.it
