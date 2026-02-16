L' incendio di Rivara è diventato una tragedia | morta Donatella La Vasca rimasta ustionata in casa

Donatella La Vasca, una donna di 68 anni, è morta dopo essere rimasta gravemente ustionata nell’incendio scoppiato nella sua casa di Rivara. Le fiamme, divampate nella borgata Piano Prime Foglie, hanno provocato ferite gravi alla donna, che non è riuscita a superare le conseguenze dell’incendio. La tragedia si è consumata nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 2026, quando le fiamme hanno avvolto l’abitazione.

Non ce l'ha fatta Donatella La Vasca, la 68enne rimasta gravemente ustionata nell'incendio del suo appartamento in borgata Piano Prime Foglie a Rivara la notte dello scorso 22 gennaio 2026. I medici dell'ospedale Cto di Torino, dove era stata trasportata dai sanitari del 118 Azienda Zero, ne hanno dichiarato la morte ieri, domenica 15 febbraio. Il suo quadro clinico, che inizialmente sembrava escludere il pericolo di vita, è andato peggiorando con il passare delle settimane fino all'epilogo più tragico. Nell'incendio è rimasto ucciso anche il cane della donna. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Torinotoday.it Incendio a Rivara: appartamento rimane distrutto dalle fiamme, donna ustionata in modo grave Nella notte del 22 gennaio 2026, un incendio ha interessato un appartamento nella borgata Piano Prime Foglie di Rivara, causando la totale distruzione dell’immobile. Scoppia un incendio in casa a Orzinuovi per una sigaretta rimasta accesa: morta una donna paralizzata Un incendio domestico a Orzinuovi, causato da una sigaretta lasciata accesa, è costato la vita a Maria Teresa Brognoli, donna paralizzata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio in un appartamento di Casaleggio Boiro: morta 79enne, ferito il figlio 55enne; CANAVESE - Unes acquisisce Borello: cambiano proprietà i supermercati di Rivara, San Benigno e San Maurizio; CANAVESE - I supermercati Borello passano a Unes? Un passaggio che solleva interrogativi e timori; CANAVESE - Borello cambia proprietà, Avetta e Pentenero: Garantire gli 800 dipendenti e i punti vendita. L'incendio di Rivara è diventato una tragedia: morta Donatella La Vasca, rimasta ustionata in casaPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... torinotoday.it Lo speciale sull'incendio di Crans MontanaTra i molti documenti sequestrati dalla polizia del Canton Vallese per l’incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, forse manca il più importante: non si trova quello con la ... tg24.sky.it INCENDIO IN UNA CASA A RIVARA: DONNA GRAVEMENTE USTIONATA Rivara (TO) – Un violento incendio ha distrutto un appartamento nella borgata Piano Prime Foglie di Rivara nella tarda notte di oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Nel rogo è rimasta grav - facebook.com facebook