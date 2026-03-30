Sacche di plasma buttate nelle Marche Piergallini Pd | Affronto a cittadini e donatori

In alcune zone della regione, sacche di plasma sono state abbandonate e successivamente gettate via. Un rappresentante locale ha commentato l’accaduto definendolo un grave affronto nei confronti dei cittadini e dei donatori, evidenziando come l’incapacità organizzativa abbia portato alla perdita di materiale raccolto. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna e preoccupazione tra le autorità e gli operatori del settore.

“Il fatto è veramente scandaloso. È un affronto contro i cittadini, contro i donatori marchigiani ed è anche simbolicamente una cosa terribile il fatto che per incapacità organizzativa sia andato nell’immondizia il plasma raccolto. Noi, come gruppi di minoranza, abbiamo già fatto un’interrogazione per chiedere chiarezza e siamo solo all’inizio di un percorso di lotta che chiede alla Regione Marche di non scaricare le responsabilità sulla parte tecnica, di essere chiara nel percorso di indagine e dare una risposta ai cittadini marchigiani che si sono sentiti offesi da questo scandalo che ha avuto rilievo nazionale”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche Enrico Piergallini in merito alla vicenda plasma che ha travolto le Marche: circa 300 le sacche buttate solo a marzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sacche di plasma buttate nelle Marche, Piergallini (Pd): “Affronto a cittadini e donatori” Articoli correlati Sacche di plasma buttate nelle Marche, gli allarmi ignorati per un mese: le prove nelle mail internePer oltre un mese il dottor Mauro Montanari, ex direttore del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale delle Marche, ha lanciato allarmi ai... Sacche di plasma buttate nelle Marche, Regione minimizza. Acquaroli: “Faremo verifiche ma non strumentalizzare”Botta e risposta in Consiglio regionale in merito al caso del sangue sprecato nelle Marche.