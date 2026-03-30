Sabato mattina presso l’IISS Toniolo di Manfredonia si è svolto il primo incontro del progetto Trought the school gate

Da ilsipontino.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato mattina presso l’Istituto superiore Toniolo di Manfredonia si è tenuto il primo incontro del progetto “Through the school gate”. L’iniziativa è promossa dalla Questura di Foggia e riceve il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale. La seduta ha coinvolto studenti e insegnanti, con lo scopo di affrontare tematiche legate alla sicurezza e alla prevenzione.

, promosso dalla Questura di Foggia con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni alla legalità, rappresentando come il rispetto delle regole sia sinonimo di partecipazione alla vita di relazione e di. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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