Russia alluvioni nel Caucaso settentrionale | migliaia evacuati in Daghestan e Cecenia

Gravi alluvioni hanno colpito il Caucaso settentrionale in Russia, in particolare nelle regioni del Daghestan e della Cecenia, portando all’evacuazione di migliaia di persone e a danni diffusi alle infrastrutture. Le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso mentre le condizioni meteorologiche continuano a peggiorare nella zona. La situazione rimane critica e le squadre di emergenza sono sul campo per gestire le conseguenze dell’evento.

Gravi inondazioni colpiscono il Caucaso settentrionale in Russia, causando evacuazioni di massa e danni diffusi. Migliaia di persone sono state evacuate in Daghestan e Cecenia a seguito delle forti piogge che hanno travolto la regione. Le autorità del Daghestan hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo che le acque provenienti dalle montagne del Caucaso hanno distrutto ponti e lasciato più di 133 insediamenti senza elettricità. Circa 3.000 persone sono state trasferite in luoghi sicuri, mentre le operazioni di soccorso proseguono nelle aree più colpite. Anche la Cecenia è stata gravemente colpita: il leader regionale Ramzan Kadyrov ha dichiarato lo stato di emergenza, con il distretto di Gudermes tra i più danneggiati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, alluvioni nel Caucaso settentrionale: migliaia evacuati in Daghestan e Cecenia Articoli correlati Russia, inondazioni in Daghestan: macchine trascinate via dalla correnteForti piogge e gravi inondazioni hanno colpito la Repubblica del Daghestan, nel sud della Russia. Russia, valanga artificiale piomba giù a cascata da una montagna nel Caucaso: le immagini sono viraliÈ diventato virale un video di una valanga nella località sciistica russa di Elbrus, nel Caucaso, in Russia.