Russia valanga artificiale piomba giù a cascata da una montagna nel Caucaso | le immagini sono virali

Una valanga artificiale si è riversata nella località sciistica di Elbrus, nel Caucaso, Russia. Le immagini dell’evento, diffuse sui social media, hanno attirato l’attenzione per la loro spettacolarità. Questo episodio, che ha coinvolto una valanga creata artificialmente, ha suscitato interesse e curiosità tra gli utenti online, evidenziando le tecniche utilizzate e le implicazioni di tali interventi nelle aree montane.

È diventato virale un video di una valanga nella località sciistica russa di Elbrus, nel Caucaso, in Russia. Il filmato, diffuso dai servizi di emergenza locali, mostra un'enorme quantità di neve che scende a cascata lungo il versante della montagna. Secondo le autorità, la valanga è stata provocata artificialmente a seguito delle abbondanti nevicate nella regione. I servizi di emergenza hanno dichiarato che nella località sciistica vengono effettuati regolarmente rilasci controllati di valanghe per prevenire danni e vittime causati da slavine incontrollate. Dall'inizio dell'anno sono state effettuate 10 operazioni di questo tipo e, secondo le autorità, non sono state registrate valanghe spontanee.

