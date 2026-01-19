Con la conclusione della fase a gironi, la Challenge Cup entra nella sua fase decisiva. Gli ottavi di finale vedono Treviso affrontare Cardiff, mentre le Zebre sfidano il Pau francese. Questi incontri rappresentano un momento importante per le squadre italiane, che si preparano a disputare partite fondamentali in un torneo che mette alla prova le capacità e la determinazione di ogni team.

Si chiude la fase a gironi della Challenge Cup e il torneo entra finalmente nella sua stagione più vera, quella in cui la geografia conta meno del destino e ogni partita diventa un bivio. Sedici squadre restano in piedi, dodici emerse dal lungo inverno dei gironi e quattro precipitate dalla Champions Cup, portando con sé un carico di ambizione ferita. In questo scenario che mescola gerarchie e rivincite, l’Italia del rugby sorride: Benetton Treviso e Zebre Parma non solo proseguono il cammino, ma lo faranno davanti al proprio pubblico, trasformando gli ottavi in un appuntamento che è insieme sportivo e identitario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Challenge Cup: decisi gli ottavi di finale. Treviso sfida Cardiff, le Zebre i francesi del Pau

Leggi anche: Rugby, al via la Challenge Cup con Benetton Treviso e Zebre Parma

Rugby, Challenge Cup: le Zebre ospitano gli Ospreys per uscire dalla crisi

Le Zebre Parma si preparano ad affrontare gli Ospreys nella Challenge Cup, cercando di reagire alle recenti difficoltà in campionato. Dopo tre sconfitte consecutive nell’United Rugby Championship e un’ulteriore sconfitta a Montpellier, la squadra si impegna a ritrovare fiducia e prestazioni positive. L’incontro rappresenta un’opportunità per risollevarsi e migliorare la propria posizione sia in coppa che nel torneo nazionale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Rugby, Challenge Cup: la Benetton Treviso non si ferma, espugnato in rimonta Lione - Si chiude con quattro vittorie in quattro match la prima fase della Challenge Cup per la Benetton Treviso, che nell’ultimo - oasport.it