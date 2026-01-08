La Benetton Treviso torna in campo in occasione della Challenge Cup, affrontando i Dragons a Monigo. Dopo un periodo di impegno nel United Rugby Championship, questa partita rappresenta un’importante occasione per la squadra di riprendere slancio e consolidare la propria posizione nel torneo europeo. Una sfida che mette alla prova la preparazione e la determinazione della formazione biancoverde.

Dopo settimane intense di United Rugby Championship, la stagione europea torna a bussare alla porta della Benetton Treviso. La Challenge Cup riaccende i riflettori su Monigo nel momento forse più delicato dell’annata biancoverde: alle due vittorie nei derby contro le Zebre ha fatto seguito una brusca caduta interna con Edimburgo, che ha lasciato scorie evidenti. Proprio per questo il cambio di scenario può diventare un alleato prezioso. I n Europa, infatti, la Benetton ha fin qui mostrato il suo volto migliore, comandando la Pool B con due successi e nove punti, e la sfida di sabato rappresenta un passaggio chiave per dare continuità a quel percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Challenge Cup: Benetton, a Monigo per rialzare la testa contro i Dragons

Benetton aspetta i Dragons. Lynagh: «Rivisti gli errori commessi con Edimburgo» - Sabato torna a Monigo la Challenge cup: l'obiettivo dei Leoni è conquistare quattro vittorie su quattro nel girone eliminatorio ... trevisotoday.it