Rugby serie B | pronto riscatto per il Sondrio Rf Com
Nell’ottava giornata di Serie B, il Sondrio RF Com conquista una vittoria importante sul campo di San Mauro Torinese, con il punteggio di 21-16. La partita, caratterizzata da un andamento equilibrato e conclusa negli ultimi minuti, rappresenta un passo avanti per la squadra in ottica di classifica. Un risultato che testimonia la determinazione del team e la volontà di migliorare nel corso della stagione.
Ottava giornata di campionato di serie B positiva per il Sondrio RF Com, che espugna il campo comunale di San Mauro Torinese superando i padroni di casa per 21-16 al termine di una gara combattuta, poco spettacolare e decisa soltanto all'ultimo minuto. Un successo di carattere, maturato in una.
La settima giornata di serie B di rugby ha visto una sconfitta per il Sondrio RF Com, che sul campo Giuriati di Milano si è arresa al Cus Milano con il punteggio di 27-13. La partita ha evidenziato come i padroni di casa abbiano saputo interpretare efficacemente i momenti decisivi dell'incontro, lasciando i triestini senza punti. Una battuta d’arresto che richiede analisi e rinnovato impegno per il proseguo del campionato.
