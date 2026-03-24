Rudiger Juventus dialoghi in corso con l’agente del tedesco in scadenza col Real | già pronto questo contratto! I dettagli

Rudiger Juventus, prende piede la suggestione di mercato con i dialoghi in corso tra l’agente del centrale in scadenza e la dirigenza per la firma. La Juventus accelera le operazioni per blindare il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo le ultimissime indiscrezioni lanciate dall’edizione odierna di Tuttosport, prende sempre più piede la suggestiva ipotesi che porta ad Antonio Rudiger. Sono attualmente in corso fitti dialoghi tra l’agente del centrale, in scadenza con il Real Madrid, e la dirigenza per sondare la reale fattibilità della complessa operazione. I bianconeri puntano in maniera decisa sul profilo: un fattore assolutamente determinante per la fumata bianca è l’ottimo feeling esistente tra il ragazzo e Luciano Spalletti, un solido legame che potrebbe fare la vera differenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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