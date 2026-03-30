Rubati i coniglietti di Giacomo

A Carrara sono scomparse due statuine in legno, posizionate su una panchina nel quartiere di Grazzano. Le due figure, alte circa un metro, sono state realizzate dall’artista Giacomo e fanno parte di un’installazione più ampia situata nei pressi del centro storico. Al momento, non sono stati individuati testimoni o elementi che possano portare alla scoperta dei responsabili del furto.

CARRARA Scomparse due statuine in legno a pochi passi dal centro storico di Carrara. Si tratta per la precisione di due coniglietti in legno, alti circa un metro, realizzati dall’artista Giacomo e posizionati nel quartiere di Grazzano su una panchina che fa parte dell’installazione globale. Il probabile furto dei due coniglietti, o dispetto, è stato scoperto ieri mattina dai residenti di Grazzano, dispiaciuti per quanto accaduto e speranzosi che le ricerche possano far luce su cosa sia successo. In totale sono sei i coniglietti installati a Grazzano, ma da ieri mattina all’appello ne mancano due: quello azzurro e quello arancione. "Nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rubati i coniglietti di Giacomo Articoli correlati Cupramontana, domani in scena i due coniglietti di 'Luna e zenzero'Cupramontana (Ancona), 10 gennaio 2026 - Dopo la pausa per le festività natalizie, si alza nuovamente il sipario sulla 42esima stagione di Teatro... Tornano i “coniglietti solidali” della Taverna di Francesco: il ricavato al canile di ChietiTornano anche quest’anno i coniglietti solidali promossi da La Taverna di Francesco, realizzati interamente a mano dal Gruppo francescano di...