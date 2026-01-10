Cupramontana domani in scena i due coniglietti di ' Luna e zenzero'
Domani a Cupramontana si terrà lo spettacolo con i due coniglietti di
Cupramontana (Ancona), 10 gennaio 2026 - Dopo la pausa per le festività natalizie, si alza nuovamente il sipario sulla 42esima stagione di Teatro Ragazzi, la storica rassegna curata dall'associazione Teatro Giovani Teatro Pirata. Un appuntamento che da oltre quattro decenni rappresenta un punto di riferimento culturale per l’intero territorio, coinvolgendo ben 19 comuni della provincia di Ancona. La ripartenza del tour è fissata per domani (ore 17) nella cornice suggestiva del Teatro Concordia di Cupramontana. Per celebrare il primo appuntamento dell'anno nuovo, l'organizzazione ha previsto una sorpresa regalo speciale dedicata a tutti i bambini presenti nel pubblico, per rendere ancora più magico il ritorno in sala. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Luna park, mostre e poi Filippo Timi in scena con l'Amleto: gli eventi di oggi
Leggi anche: Ad Atripalda in scena la VI edizione de "Le azzurre braccia della Luna"
Domenica 11 gennaio al Teatro Concordia di Cupramontana riparte il Teatro Ragazzi. In scena “Luna e Zenzero”, spettacolo di teatro di figura che parla di coraggio, amicizia e differenze - Domenica 11 gennaio al Teatro Concordia di Cupramon.
#Cupramontana - Con troppo alcol al volante provoca incidente, denunciato - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.