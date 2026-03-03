Tornano i coniglietti solidali della Taverna di Francesco | il ricavato al canile di Chieti

Tornano i coniglietti solidali della Taverna di Francesco, realizzati a mano dal Gruppo francescano di Brecciarola con la collaborazione di Simona Giugliano e di giovani coinvolti nell’iniziativa. Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto al canile di Chieti. L’obiettivo è raccogliere fondi attraverso la vendita di oggetti artigianali, con l’intento di sostenere il canile locale.

