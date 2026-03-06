Donna accoltellata su un autobus a Napoli | paura tra i passeggeri fermato un uomo

Una donna di 32 anni è stata accoltellata su un autobus di linea a Napoli nella serata del 5 marzo. L'aggressione, avvenuta durante il viaggio, ha causato panico tra i passeggeri. Immediatamente è stato fermato un uomo coinvolto nel fatto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'incidente.

Momenti di grande tensione nella serata del 5 marzo a Napoli, dove una donna di 32 anni è stata aggredita con un coltello mentre viaggiava su un autobus di linea. L'episodio si è verificato mentre il mezzo, appartenente alla linea C32, transitava nella zona del Vomero. Secondo quanto ricostruito, un uomo ha improvvisamente colpito la donna al volto e alle braccia, scatenando il panico tra i presenti. Alcuni passeggeri sono intervenuti immediatamente per soccorrere la vittima e tentare di bloccare l'aggressore, mentre veniva lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. L'aggressione è avvenuta quando l'autobus era arrivato in via Simone Martini. La situazione avrebbe potuto degenerare se non fosse stato per il rapido intervento dei passeggeri e dell'autista, che ha prontamente fermato il mezzo.

