Causa un incidente stradale e poi scappa | individuato e denunciato il pirata della strada

Un automobilista ha causato un incidente stradale tamponando una moto, con il motociclista che è caduto rovinosamente sull’asfalto. Dopo l’impatto, invece di fermarsi e prestare soccorso, l’automobilista ha ripreso la marcia e si è allontanato dal luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine sono riuscite a individuare e denunciare il conducente coinvolto.

Tampona una moto, il centauro cade rovinosamente sull'asfalto e l'automobilista, invece di fermarsi a prestare soccorso, ingrana la marcia e se ne va. Ma a distanza di pochi giorni, grazie alle indagini condotte della polizia locale e all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, viene.