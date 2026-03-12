Ru-mòre | a Roma nasce il festival diffuso che esplora i confini tra cinema realtà virtuale e AI

A Roma, nel quartiere San Lorenzo, sta per prendere il via un festival dedicato all’audiovisivo che unisce cinema, realtà virtuale e intelligenza artificiale. L’evento coinvolge diverse location del quartiere, creando un percorso tra proiezioni, installazioni e incontri con professionisti del settore. La manifestazione si svolge nel cuore della città, attirando pubblico locale e internazionale interessato alle nuove tecnologie e alle sperimentazioni artistiche.

Il quartiere San Lorenzo di Roma si prepara a trasformarsi in una piazza internazionale dell’audiovisivo. Dal 14 al 18 aprile debutta l’ottava edizione di “Ru-mòre – Cinema and Audiovisual Experimentation Festival”, una rassegna che raccoglie l’eredità del Varco Film Festival per spingersi verso i nuovi orizzonti del linguaggio digitale. Con oltre 70 titoli provenienti da 30 Paesi, il festival abiterà luoghi iconici come il Cinema Tibur, il Mercato di San Lorenzo e lo spazio Lembi. Sotto la nuova direzione artistica di Laura Catalano e Giorgio Calogero, Ru-mòre pone un accento fortissimo sulle nuove frontiere tecnologiche. Presso lo spazio Lembi, il pubblico potrà immergersi nel Concorso VR e nello Showcase XR, con opere che spaziano dal dramma sociale dei richiedenti asilo a riflessioni estetiche d’avanguardia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Ru-mòre: a Roma nasce il festival diffuso che esplora i confini tra cinema, realtà virtuale e AI Articoli correlati Ru-mòre, festival di cinema contemporaneo al Tibur di San LorenzoSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) C'è tempo fino a... L’Arte del Futuro sbarca a Roma: tra AI, realtà virtuale e i segreti di LeonardoQuattro giorni di eventi tra l’Accademia di Belle Arti e l’Ara Pacis per scoprire come la tecnologia sta rivoluzionando il mondo della creatività. Tutti gli aggiornamenti su Ru mòre a Roma nasce il festival... Temi più discussi: Ru-mòre Festival, al via il grande evento di cinema contemporaneo; Ru-mòre, in concorso il candidato all’Oscar ‘Papillon’; Ru-mòre: a San Lorenzo il laboratorio del cinema che verrà. Roma, movida e rumore: arrivano i rilevatori. Contatti con l'Arpa per installare le centralineLa movida fa rumore? Sì. E però non è Diodato che con i vocalizzi sul silenzio innaturale ci ha vinto Sanremo 2020, disturbi. Ai romani basterebbe un silenzio normalissimo per poter riposare la notte. ilmessaggero.it Il comune di Roma deve 10mila euro di risarcimento ai cittadini che vivono in zone inquinate: una sentenza storicaIl Comune di Roma deve risarcire i danni da rumore e da smog provocati dal traffico ai residenti in prossimità di via del Foro Italico in Roma, nel tratto della tangenziale est. Lo ha stabilito la ... ilfattoquotidiano.it Gli aumenti vanno dal 3% al 5,9%. Milano e Roma guidano la classifica dei rincari, seguono Napoli e Torino. Tra le province più care c’è Crotone x.com Roma, presunte torture su minori nel carcere di Casal del Marmo. Coinvolti 10 agenti. I fatti sarebbero avvenuti tra febbraio e novembre del 2025 dentro l'istituto #ANSA facebook