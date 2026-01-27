Ru-mòre festival di cinema contemporaneo al Tibur di San Lorenzo

Il festival Ru-mòre, dedicato al cinema contemporaneo e alle sperimentazioni audiovisive, si svolge dal 14 al 18 aprile al cinema Tibur di San Lorenzo, a Roma. L’evento propone un’occasione di confronto e scoperta per appassionati e professionisti del settore, offrendo una panoramica sulle tendenze emergenti nel panorama cinematografico attuale.

C'è tempo fino a domenica 1 febbraio per partecipare. Il festival si prepara a esordire la rinnovata organizzazione di 8 Production e la nuova direzione artistica di Laura Catalano e Giorgio Calogero e Silvio Giannini in veste di direttore esecutivo, con la rassegna che prosegue il percorso avviato dal Varco Film Festival, fondato da Andrea Gatopoulos. Parallelamente si svolgerà una sezione non competitiva denominata Frequenze Medie, dedicata a opere di durata compresa tra i 20 e i 40 minuti.

Verona accoglie il Festival 2026 con l’anteprima di “Paganini Paradise” all’Arena, una produzione di Balich Wonder Studio.

