Metti in circolo la prevenzione | giornata dedicata alla salute a Villaricca

Il 20 ottobre a Villaricca si svolge la giornata dedicata alla prevenzione e alla salute, con visite specialistiche gratuite presso la Villa Comunale. Organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Calvizzano, in collaborazione con Misericordia di Napoli Sanità e Idee e Concretezza, l’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e del controllo periodico della salute. Un’occasione per informarsi e prendersi cura del proprio benessere.

Visite specialistiche gratuite in Villa Comunale per promuovere salute e prevenzione. VILLARICCA – L'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Calvizzano, in collaborazione con Misericordia di Napoli Sanità e Idee e Concretezza, organizza una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute, aperta a tutta la cittadinanza. L'iniziativa si svolgerà sabato 11 gennaio 2026, dalle 10:00 alle 13:00, presso la Villa Comunale di Villaricca – Corso Italia. Durante la mattinata saranno disponibili visite specialistiche tra cui: Visita ginecologica con Pap Test (contributo di €15,00 per l'analisi Pap Test).

