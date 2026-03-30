Roseto | 10 osservazioni per una spiaggia inclusiva e sicura

A Roseto degli Abruzzi, la gestione delle risorse demaniali costiere ha subito recenti modifiche. Il gruppo consiliare dei Liberi Progressisti ha presentato dieci osservazioni con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’inclusività della spiaggia. Questi interventi mirano a modificare le modalità di gestione e a garantire una maggiore attenzione alle esigenze dei fruitori della zona balneare.

La gestione delle risorse demaniali costiere a Roseto degli Abruzzi sta vivendo un momento di svolta critica, dove le proposte avanzate dal gruppo consiliare dei Liberi Progressisti cercano di ridefinire lo standard di qualità della vita balneare. Entro la scadenza stabilita per il Piano Spiaggia, questo unico gruppo ha depositato dieci osservazioni specifiche che mirano a trasformare l’approccio amministrativo verso una maggiore inclusività e sostenibilità ambientale. La richiesta non è solo burocratica, ma punta a rendere concreti i diritti delle persone con disabilità, la tutela dell’ecosistema marino e la sicurezza sanitaria lungo la costa abruzzese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto: 10 osservazioni per una spiaggia inclusiva e sicura Articoli correlati I volontari ripuliscono la "Spiaggia Inclusiva Balnea": il videoGrazie all’impegno concreto dei volontari di Nuova Gioventù Balnea, Autosmo, Legambiente Orizzonti Salerno e Volontariato Verde Pubblico Salerno,... Non solo pneumatici, anche coccodrilli gonfiabili abbandonati sulla spiaggia inclusiva di Mercatello: ci pensa RenatoNon solo pneumatici, ma anche coccodrilli gonfiabili abbandonati spuntano sulla spiaggia inclusiva di Mercatello gestita dall'associazione Nuova... Tutto quello che riguarda Roseto 10 osservazioni per una spiaggia... Temi più discussi: Roseto, piano spiaggia: presentate 10 osservazioni da Liberi Progressisti; Nuova truffa con sms: la Asl di Teramo mette in guardia. Il caso; Successo per le Giornate Fai nel Teramano; Serie D, il Teramo batte soffrendo il Notaresco e si lancia verso Ancona. Roseto. Liberi e Progressisti: ecco le osservazioni al piano spiaggia(wn24)-Roseto – Sul piano spiaggia, esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, abbiamo presentato entro la data stabilita, unico gruppo consiliare che lo ha f ... wallnews24.it Roseto non cede sulla Teramo - MareInfrastrutture Roseto non cede sulla Teramo - Mare Il comune presenta nuove osservazioni al progetto del Quarto lotto. Tra le contestazioni, il rischio esondazione del Tordino e la perdita di valore ... rainews.it Serie A2 – Pallacanestro Roseto FINELLI D’ITALIA, ROSETO S’È DESTA! Partitona del Roseto che segna 60 punti nel primo tempo, subisce la rimonta ma conquista la vittoria. 30 punti di Harrison, doppia doppia di Cannon, molto bene Laquintana, applausi a - facebook.com facebook Roseto festeggia il successo x.com