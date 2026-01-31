Non solo pneumatici anche coccodrilli gonfiabili abbandonati sulla spiaggia inclusiva di Mercatello | ci pensa Renato

A Mercatello, sulla spiaggia gestita dall’associazione Nuova Gioventù Balnea, sono stati trovati non solo pneumatici abbandonati, ma anche coccodrilli gonfiabili lasciati tra i rifiuti. Renato, volontario del posto, ha mostrato come l’inciviltà continui a peggiorare: persone sconosciute gettano di tutto, anche oggetti improbabili, senza preoccuparsi delle conseguenze. La spiaggia, che dovrebbe essere un luogo aperto a tutti, si trasforma sempre più in una discarica a cielo aperto.

Gli pneumatici abbandonati sulla spiaggia di Mercatello scatenano polemiche.

Il 25 novembre 2025, la Capitaneria di Porto di Salerno ha emesso avvisi ufficiali per la rimozione delle imbarcazioni abusive presenti sulla spiaggia libera inclusiva “Balnea” di Mercatello.

I volontari di Balnea Aps denunciano il ritrovamento di pneumatici abbandonati presso la spiaggia inclusiva di Mercatello a Salerno definendo il gesto una grave criminalità ambientale - facebook.com facebook