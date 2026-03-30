Rosario Guglielmi e Lucia hanno trascorso la notte insieme prima del GF Vip? Lui nega | Non ero io

Nella giornata si è diffusa la notizia di un possibile incontro tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi prima dell’ingresso nel reality. La concorrente ha affermato di aver trascorso una notte con lui prima di entrare nella casa, ma lui ha smentito questa versione, dichiarando di non essere stato coinvolto in nessun incontro di quel tipo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi si sono rivisti prima che lei varcasse la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip? A quanto pare lei nella casa avrebbe detto di aver trascorso la notte con lui prima del reality, lui però ci ha tenuto a fare chiarezza. A Radio Radio, nel programma 'Non Succederà Più' l'ex fidanzato della gieffina ha rivelato: "No, non è vero che abbiamo passato una notte insieme poco prima che entrasse al GF. Non la vedo da quattro o cinque mesi, l’ho anche bloccata, posso assicurarlo". Rosario Guglielmi ha poi detto che forse Lucia Ilardo si è confusa con qualcun altro, forse con Lorenzo Spolverato, ma di certo non era lui. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Rosario Guglielmi e Lucia hanno trascorso la notte insieme prima del GF Vip? Lui nega: “Non ero io” Articoli correlati Lucia Ilardo al GF Vip, come ha reagito l’ex Rosario GuglielmiLucia Ilardo annunciata come concorrente del Grande Fratello Vip: ecco come avrebbe reagito l’ex Rosario Guglielmi. GF VIP, Lucia Ilardo bacia Renato Biancardi: la reazione di Rosario Guglielmi spiazzaIl GF VIP continua a essere al centro dell’attenzione e tra i nomi più discussi c’è Lucia Ilardo.