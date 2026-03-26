Rimborso sì o no? La discussione dei fan di Rosalia dopo il concerto interrotto a Milano

Dopo il concerto di Rosalía a Milano, interrotto dopo circa quaranta minuti per un malore della cantante, sui social si sono scatenate discussioni tra i fan riguardo alla richiesta di un rimborso dei biglietti. La questione ha diviso le opinioni, con alcuni sostenitori che chiedono un risarcimento e altri che preferiscono aspettare eventuali comunicazioni ufficiali. La situazione ha attirato l’attenzione di chi era presente all’evento.

A poche ore dal concerto di Rosalía a Milano, interrotto dopo circa quaranta minuti a causa di un malore della cantante spagnola, molti fan sui social si sono divisi sulla possibilità di un rimborso dei biglietti. C’è chi chiede a gran voce un risarcimento, anche parziale, o il recupero della data milanese. Altri, invece, ritengono che, sebbene il concerto sia stato sfortunato, l’artista si sia comunque esibita per diversi minuti, e in maniera impeccabile. Su X, da ieri sera, non si parla d’altro. Dopo il successo del suo album Lux, il concerto all’Unipol Forum di Milano era tra i più attesi dai fan. Tra tantissimi spettatori figuravano anche numerosi vip come Stefano De Martino e Arisa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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