Durante un concerto, l'artista ha interrotto l'esibizione a causa di un malore. Dopo l'interruzione, sono stati avviati i procedimenti per i rimborsi ai fan, con comunicazioni ufficiali che spiegano modalità e tempistiche. A tre giorni lavorativi dalla sospensione, le procedure sono state avviate per garantire i rimborsi a coloro che avevano acquistato i biglietti.

“Tanto tuonò che piovve”. Cinque giorni dopo (tecnicamente 3 giorni lavorativi) il concerto sfortunato di Milano di Rosalia, interrotto a causa dei problemi di salute della cantante a meno della metà della durata prevista, oggi 30 marzo è arrivata la comunicazione – non scontata – di Ticketmaster per il rimborso dei biglietti per chi era presenta all’Unipol Forum di Assago. Infatti è arrivata una mail a chi aveva acquistato il tagliando con tutte le specifiche del caso. Avevamo contattato Live Nation per le delucidazioni del caso, ma c’è voluto il tempo tecnico per trovare la quadra. “Gentile Cliente, ti informiamo che a seguito dell’interruzione del concerto per motivi di salute dell’Artista, – si legge nella mail – l’Organizzatore ha disposto il rimborso del prezzo del biglietto più i diritti di prevendita (15%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rosalia interrompe il concerto perché sta male: scattano i rimborsi per i fan. Ecco la comunicazione, le modalità e i tempi

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